Россия стянула к границам войска для ракетного удара

В России начались военные учения "Гром-2019", в ходе которые пройдут испытания стратегических ракетных войск.

Как сообщает Минобороны РФ, учения продлятся с 15 по 17 октября. При этом будет произведен запуск баллистических и крылатых ракет с земли, моря и воздуха.

В обучении примет участие 12 тысяч военных. Также задействуют корабли, подводные лодки и истребители. Военные намерены провести 16 тестовых запусков крылатых и баллистических ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева".

Военные учения охватят воды Баренцева, Балтийского, Черного, Каспийского и Охотского морей.

Запуск ракеты в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Восточном Средиземноморье фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы ракетами "Калибр".

Напомним, что Россия лишилась пусковой платформы проекта "Морской старт", которая проектировалась и использовалась для запусков украинско-российской ракеты Зенит-3SL.

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