Помнится, еще до войны в российских пабликах с презрением писали о том, что украинцы едут в Европу мыть туалеты. Тогда это казалось каким-то странным юмором, как анекдоты про чукчу или медлительных эстонцев. Кстати, мне лично приходилось общаться с эстонцем и не просто общаться, а жить с ним в одной казарме полтора года, и вот никакой медлительности я не заметил совсем, а чувство юмора у него было такое, что даст фору российским "юмористам". С чукчами лично не общался, но лично общался с представителями других народов Севера и ничего того, что излагалось в анекдотах, не заметил. Они просто совсем другие, и их не интересует то, что интересует нас. Они настолько были самодостаточными, что шутить над этим мог только тупица.

Но и с туалетами – тоже как-то не складывалась икебана. С одной стороны, у меня много знакомых, кто уехал в Европу на работу или жить, и ни один не мыл туалетов. Ну и в своих поездках по Европе я ни разу не видел украинцев за мытьем туалетов. В общем, мне тогда еще было понятно, что такие письмена – концентрированная желчь московитов, но теперь сортирная тема встала совсем в другом смысле.

Где-то года два назад в прессе была информация о том, что россияне перезаключили контракт на обслуживание туалетов в американских модулях МКС. В общем, они это делают и сейчас, “работают на параше”, как они любят это говорить. Чуваки в звании полковников ремонтируют даже не свои (бог с ними), а американские толчки. Тут фен-шуй порвался полностью, и вопрос о том, кто и чьи туалеты моет – отпал сам собой.

Но оказалось, что и это они делают через то же самое место, через что и все другое. Ниже – скриншот из российского сегмента Сети. Это они сами такое пишут, и пусть это будет на их совести.

Как как говорил Омар Ницше: "Не смотри в сортир, однажды сортир посмотрит на тебя". Ну вот и посмотрел. Но и это же не все. Россияне вернули ворованные бронекатера, в которых вытащили все, в том числе, и унитазы. Похоже на то, что у мародеров какой-то пунктик на отхожих местах, и что бы они не делали или не говорили, все равно закончится сортирами.

Правда, когда к посольству РФ в Киеве понесли гуманитарку в виде унитазов, из РФ стали оправдываться, мол не трогали мы там ничего на катерах, а если что не так, то это – Зинка.

Но вот ниже мы представляем фото того, как выглядят катера после возвращения. Что тут можно сказать? Мордор – страна мародеров, причем – унитазных.

Разграбленные украинские корабли defence-line.org

Разграбленные украинские корабли defence-line.org

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