Россия становится эпицентром COVID-19 в Европе: Путин пошел на радикальный шаг

Национальная гвардия России пустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина. Такое кардинальное решение связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом.

По официальным данным, число смертей возросло на 58 до 1280. За последние 24 часа было зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания, в результате чего общее число таких случаев достигло 134 687, передает Daily Mail.

Эти последние данные показывают, что в России сейчас регистрируется больше новых инфекций, чем в любой европейской стране. Власти опасаются, что теплая весенняя погода и череда праздников могут заставить людей массово покидать дома.

Отмечается, что более половины новых смертей были зафиксированы в Москве – около 34. Так, Москва превратилась в горячую точку распространения вируса в России. Как ранее сообщал мер города Сергей Собянин, от СOVID-19 в Москве пострадало 2% населения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация остается "очень сложной", в то время, как еще 200 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.

Кроме того, представители министерства обороны признали, что вирус распространяется в армии, и в настоящее время более 2900 военнослужащих, включая кадетов и гражданских лиц, поражены.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Александр Кушнарь заявил, что Россию в середине мая охватит реальная эпидемия коронавируса. Именно в этих числах будет фиксироваться максимальное количество заболевших.