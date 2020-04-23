Главная Новости
23 апреля • обновлено в 19:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19: заболели более 62 тысяч

7.6т
Читать материал на украинском

Россия заняла первое место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По данным онлайн-счетчика worldometers.info, в стране зафиксировано 4 774 новых случаев заболевания.

Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19

ТАСС

Всего в России коронавирусом заболели 62 773 человека, вылечились 4 891. Скончались 555 человек (+42).

Далее после РФ идут Испания – 4 635 новых случаев, Великобритания – 4 583, США – 2 869, Саудовская Аравия – 1 158, Мексика – 1 043, Сингапур – 1 037, Иран – 1 030. В остальных странах менее тысячи новых больных.

Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заметили тревожные тенденции с распространением коронавируса, которые наблюдаются в странах Африки, Южной и Центральной Америки, а также Восточной Европы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
4
7
Смешно
18
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
sokolov ruslan
sokolov ruslan
А где Драго Кувалда, счетовод навозный? От работы отлынивает
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Юг Руси
Юг Руси
Только Амарика сделала больше тестов на вирус (4,355,014), Россия - 2,401,616! А Укроина!!!, целых - 72,296 )))))))))) https://www.worldometers.info/coronavirus/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 3 ответов | показать все
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Эль Кaцап, у тебя самые смелые ожидания это чтоб в рашке больше всех случаев короновируса было? Это все что тебе от жизни нужно, селюк? Может, лучше девушку себе нашел бы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Юг Руси, вдумаемся в то, чем "гордится" эта навозная дрянь! Итак - США сделало в два раза больше тестов чем помойка. Но результаты росеи превзошли все наши самые смелые ожидания!!! А после тестирования на уровне США на росее будет феерический результат! Шоб вы сдоxли, паРРаники все до единого!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Росея - вперде! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги