Россия стала первой в мире по количеству новых зараженных COVID-19: заболели более 62 тысяч

Россия заняла первое место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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По данным онлайн-счетчика worldometers.info, в стране зафиксировано 4 774 новых случаев заболевания.

ТАСС

Всего в России коронавирусом заболели 62 773 человека, вылечились 4 891. Скончались 555 человек (+42).

Далее после РФ идут Испания – 4 635 новых случаев, Великобритания – 4 583, США – 2 869, Саудовская Аравия – 1 158, Мексика – 1 043, Сингапур – 1 037, Иран – 1 030. В остальных странах менее тысячи новых больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заметили тревожные тенденции с распространением коронавируса, которые наблюдаются в странах Африки, Южной и Центральной Америки, а также Восточной Европы.

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