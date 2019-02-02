Нет, все же не Каракас, россияне. Ад идет к вам. Он уже облизывает каждого из вас жарким языком пламени. Вы так долго прятались в подвальном помещении захваченной безумцами психиатрической клиники, что теперь, когда буйными психами выломаны все двери, вам придется выйти в коридорчик, все равно придется. И, неслышно ступая на цыпочках, идти вдоль стеночки, уворачиваясь от ударов шприцами и наточенными скальпелями.

В Самаре мужчина заступился за бродячих собак и получил несколько пулевых и ножевых ранений. "А вдруг собаки – бешеные? Вдруг они покусают нас, скрепных?" - вопят умалишенные, не думая о том, что в нормальной стране бродячих животных просто нет, - пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. - В нормальной стране их не вышвыривают на улицу, там существуют приюты, в которых созданы все условия для жизни как двуногих – так и четвероногих. А еще в нормальных странах убийцы не принимают законов на языках, которыми не владеют. Сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо на заседании Совета Федерации. Ему вменяют в вину создание организованной преступной группировки и причастность, как минимум, к двум убийствам.

То есть, уголовник и убийца нажимал на кнопочки, принимал законы, а потом, после ареста, потребовал переводчика, мотивируя это незнанием русского языка. Сенатор, за неуважение к которому по новому закончику другого сенатора – Андрея Клишаса – можно будет "напороться" на внушительный штраф или даже 15 суток ареста. "Мы вас тут немного поубиваем, а вы не вздумайте нас не уважать, а то больно будет". Прямая угроза от фашистских оккупантов: "Рюсский Фаньюшка! Мой Рекс будет делать "ав-ав", мой "шмайссер" немножко стрельят по тебе "пуф-пуф", если ты не отдать герр официр курки-млеко-яйки!.."

Новости Терпение у Кремля лопнуло

И какая разница: конфликтовал Арашуков с Кадыровым или целовался с ним взасос? Эту верхнюю палату психбольных надо полностью изолировать от прямоходящих хотя бы по причине высокой степени криминализации. Из членов верхней палаты 12 человек уже осуждены, причем, один – за убийство, еще один задержан по обвинению в убийствах, трое находятся в розыске. В процентном отношении к общему количеству сенаторов получается, что 9% из всего состава Совфеда – официальные уголовники.

Россия спускается в ад. В больнице умерла дочь члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, которую обвиняют по первому в стране уголовному делу о нежелательных организациях. У 17-ти летней девушки произошла остановка сердца. За день до этого она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. Сначала Анастасия Шевченко не могла посетить дочь, поскольку находилась под домашним арестом, но позже получила разрешение от следователя поехать в больницу и остаться там до 18:00 1 февраля. Однако врачи не разрешили матери даже войти в палату.

У самой Шевченко 30 января состоялся допрос, на котором ей предъявили обвинение в "преступном умысле". На митинге в ноябре прошлого года она, видите ли, "демонстрировала символику" с акции "Надоел", основной целью которой, как отмечается в постановлении, была "дискредитация органов исполнительной власти". Вероятно, символика, демонстрируемая Анастасией Шевченко, дискредитирует Кремль больше, нежели смерть её 17-летней дочери. Или меньше? А, может, Шевченко еще вменят в вину и эту смерть, как "преступный умысел для дискредитации органов власти"?

Система слетела с катушек давно, но в последние недели она показывает не только невменяемость, но и запредельную жестокость. Демонстративную, публичную, на весь мир. Словно, предчувствуя свой неизбежный конец, жаждет ужаснуть всех своей бесчеловечностью. "Люди – наша новая нефть. Так давайте отожмем их, выработаем, как нефтяную скважину. По-нашему, по-варварски!.."

Врачам скорой помощи Москвы дали неофициальное распоряжение о сокращении процента госпитализаций. Распоряжение появилось на нескольких московских подстанциях скорой помощи еще в конце декабря 2018 года. Распоряжение было озвучено на совещаниях заведующих и региональных заместителей главного врача. Ежедневно замам приходит рассылка статистики, и они должны отчитываться за увеличение процента по каждому случаю на каждой подстанции. Никакие оправдания и обоснования не принимаются. Доходило до угроз и оскорблений. Формулировка простая: "Сокращайте, как хотите". Теперь, когда эти факты просочились в прессу, главврач Станций скорой помощи Плавунов дал опровержение, и негласно запустил серию проверок в отместку за то, что внутриведомственная информация была предана гласности. Уклонение от госпитализации больных – это одна из форм убийства.

Россияне, война пришла к вам под покровом шепотка о том, что "мы просто бомбим в Сирии, нас нет на Донбассе, и вообще – лишь бы не было войны". А вот она, получайте. С вами незримо воюют полчища клишасов и арашуковых, кадыровых и плавуновых, сечиных и путиных. Больших и маленьких, местных и федеральных, в костюмчиках и белых халатах, в бронежилетах и без таковых. А вы, убегая от прямых вопросов, все ждете, когда по радио вострубит какой-нибудь официальный Левитан: "Сегодня без объявления войны со стороны Кремля вышла в сторону населения ударно-оккупационная группа фашистских захватчиков…"

Не будет такого объявления по радио. И по телевидению не будет. Путинская братва уже провела основную зачистку ваших мозгов и кошельков, уже прошлась напалмом по вашей совести и вытряхнула из вас всю душу. И вы – порабощенные и перепуганные, скользите вдоль изрешеченной стеночки, неистово шепча: "Только не меня, только не сейчас, давайте не сегодня…"

О, забитые и откормленные москвичи, которых вечно ничто "не коснется", которые "вне политики"! О, кормящие добытчики, ползающие вдоль незримой линии фронта между Совестью и Страхом. Вас уже предупредили о неминуемых перебоях с поставками продуктов из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице? Разумеется, это – тревожный сигнал для желудков пещерных обитателей: кто-то подспудно давит на режим. Если реальная сила захочет обрушить фашистский "стабилиздец" - достаточно просто "не завезти еду" в столицу – и рукотворный хаос обеспечен. Но, выпустив этого джина из бутылки, его будет невозможно загнать обратно.

Что там вам обещал "великий Путин"? Рай? А вы ему и поверили? А зря. Все, что он изрыгает из своей пасти – должно трактовать с точностью до наоборот. Поэтому он не солгал. Он пообещал вам Ад. Туда и отправляйтесь.

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