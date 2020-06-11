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11 июня • обновлено в 18:55
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США захотели признать Россию спонсором терроризма: Захарова заявила об "абсолютном хамстве"

3.1т
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Предложение Республиканской партии США на официальном уровне признать Россию спонсором терроризма в МИД РФ назвали "абсолютным хамством".

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА "Новости". Как утверждает она, речь идет о "теоретических изысканиях".

Захарова сказала, что "из нового" в докладе рабочей группы американских парламентариев "лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну государством-спонсором терроризма".

"Ну это, конечно, абсолютное хамство, и к подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьезно реагировать. Просто даем четкую однозначную квалификацию", – сказала она.

Мария Захарова

Мария Захарова

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Исследовательский комитет Республиканской партии США представил в Конгресс доклад с предложениями признать Россию "страной-спонсором терроризма" и ввести новые санкции.

В частности, Москву обвинили в поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Санкции против России Холодная война между Западом и Россией
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Теги
мировой терроризм санкции
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