Россия собралась "закупорить" Черное море: озвучены военные планы

В России собрались модернизировать десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) "Зубр", которые используют для действий во внутренних морях.

Как пишут "Известия", россияне планируют превратить их в настоящие "корабли звездных войн". Новая АСУ якобы в режиме реального времени будет управлять огневыми средствами и десантом.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Валентин Селиванов утверждает, что "Зубры" способны эффективно решать целый комплекс задач в Балтийском, Черном, Баренцевом и Японском морях.

"Зубр" "Звезда"

"В планах советского ВМФ кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов. Такая десантная операция позволила бы закупорить Балтийское и Черное моря. От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин в очередной раз припугнул мировое сообщество новым гиперзвуковым оружием.

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