Россия скрывает данные о выбросе радиации после взрыва ракеты? СМИ забили тревогу

Две российские станции ядерного мониторинга прекратили передавать данные о радиационном фоне через два дня после взрыва ракетного двигателя на военном полигоне в Архангельской области 8 августа.

Об этом со ссылкой на электронное письмо исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассины Зербо, написала The Wall Street Journal.

Напомним, что по официальной информации российской стороны, взрыв на полигоне произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли семь человек, в том числе пятеро гражданских специалистов компании "Росатом". Еще пятеро находятся на лечении в Москве в государственном биофизическом центре. Туда же направлены на обследование врачи из города Северодвинска, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

По данным СМИ, четыре врача, двое из которых занимают руководящие должности в архангельской больнице, и медицинский работник говорили на условиях анонимности, ссылаясь на повышенное внимание со стороны российских спецслужб.

По их словам, трое пострадавших были доставлены в больницу около 16:30 8 августа обнаженными и завернутыми в прозрачные пластиковые пакеты. Они были в тяжелом состоянии. Единственное, о чем знали медики на момент госпитализации, было то, что около полудня произошел взрыв на близлежащем военном полигоне.

Через 5 дней после происшествия, 13 августа, президент США Дональд Трамп, ссылаясь на данные американских разведслужб, заявил, что взрыв в Архангельской области произошел в ходе испытаний новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой SSC-X-9 Skyfall. В России ее называют 9М730 "Буревестник".

"Проблемы с коммуникацией и передачей данных о уровне радиационного поля с российской стороны возникли через два дня с момента инцидента. Мы связывались со станциями в Дубне и Кирове сразу после сбоя, но российские чиновники говорили, что у них "проблемы с сетью и связью". Ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены", — написал в своем письме Лассина Зербо.

В своем Twitter он показал изображение, где отчетливо заметен повышенный радиоактивный фон над территорией Архангельской области. Его источником стала локация у села Ненокса, что рядом с военным полигоном. Кадры демонстрируют распространение этого явления далеко за пределы России: за 11 дней с момента катастрофы радиоактивная волна пересекла всю Россию и ушла в страны южной Азии, а также затронула юго-восток Европы.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls