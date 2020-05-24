Россия скрывает данные о смертности от COVID-19: западные СМИ нашли доказательства

Низкие цифры о смертности от коронавируса в России являются результатом простой статистической путаницы. Смерть объясняют первопричиной, потому что органы здравоохранения и губернаторы регионов якобы боятся сообщать Кремлю плохие новости.

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Об этом говорится в расследовании Daily Mail. Там подчеркивают, что в РФ смертность от COVID-19 составляет всего 18 человек на миллион, тогда как в США – чуть менее 300, а в Великобритании – полтысячи соответственно.

"Уклонения режима, ложь и некомпетентность становятся все более очевидными по мере увеличения числа погибших – и популярность Путина падает. Как и везде, этот кризис должен решаться губернаторами, мэрами городов, даже если это означает, как в случае с Москвой, противодействие национальному правительству", – говорится в материале.

Россия утаивает данные о смертности от COVID-19 – СМИ

Расследователи отмечают, что некоторые из губернаторов областей в России являются олигархами. Но при этом в стране, которая предпочитает тратить "больше средств на высокотехнологичное оружие, чем на здравоохранение", неизбежно возникает острая нехватка жизненно важного медицинского оборудования.

Тогда как врачи, которые постоянно контактируют с больными коронавирусом, даже боятся заявить о том, что им не хватает, к примеру, защитной одежды и аппаратов ИВЛ. А если и говорят, то уже спустя несколько дней "отрекаются от своих слов" и даже "становятся жертвами трагических случаев".

Группа недостаточно оснащенных врачей и медсестер смело высказалась об этом, "но в России это неразумно", приводит пример издание. В материале, в частности, упомянули о докторе Александре Шулеповом, который опубликовал видео о себе и коллеге, утверждая, что его главный медик продолжает работать, несмотря на контракт с больными COVID-19 и нехватку элементарных средств защиты. Однако уже два дня спустя во втором видео медик, похоже, "отрекся от своих предыдущих эмоциональных претензий".

"Ему больше не приходилось работать посменно. Ведь вскоре после этого он упал из окна больницы, сломав себе череп. К счастью, он все еще жив. Еще двое врачей – Наталья Лебедева и Елена Непомнящая – выпали из окон верхнего этажа в ту же неделю после критики официального ответа на пандемию. Они оба умерли от полученных травм. Если такое случается один раз, это может показаться неудачным, но три раза – не случайно", – резюмируют расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) в больнице Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.

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