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24 мая • обновлено в 18:08
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Россия скрывает данные о смертности от COVID-19: западные СМИ нашли доказательства

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Низкие цифры о смертности от коронавируса в России являются результатом простой статистической путаницы. Смерть объясняют первопричиной, потому что органы здравоохранения и губернаторы регионов якобы боятся сообщать Кремлю плохие новости.

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Об этом говорится в расследовании Daily Mail. Там подчеркивают, что в РФ смертность от COVID-19 составляет всего 18 человек на миллион, тогда как в США – чуть менее 300, а в Великобритании – полтысячи соответственно.

"Уклонения режима, ложь и некомпетентность становятся все более очевидными по мере увеличения числа погибших – и популярность Путина падает. Как и везде, этот кризис должен решаться губернаторами, мэрами городов, даже если это означает, как в случае с Москвой, противодействие национальному правительству", – говорится в материале.

Россия утаивает данные о смертности от COVID-19 – СМИ

Россия утаивает данные о смертности от COVID-19 – СМИ

Расследователи отмечают, что некоторые из губернаторов областей в России являются олигархами. Но при этом в стране, которая предпочитает тратить "больше средств на высокотехнологичное оружие, чем на здравоохранение", неизбежно возникает острая нехватка жизненно важного медицинского оборудования.

Тогда как врачи, которые постоянно контактируют с больными коронавирусом, даже боятся заявить о том, что им не хватает, к примеру, защитной одежды и аппаратов ИВЛ. А если и говорят, то уже спустя несколько дней "отрекаются от своих слов" и даже "становятся жертвами трагических случаев".

Группа недостаточно оснащенных врачей и медсестер смело высказалась об этом, "но в России это неразумно", приводит пример издание. В материале, в частности, упомянули о докторе Александре Шулеповом, который опубликовал видео о себе и коллеге, утверждая, что его главный медик продолжает работать, несмотря на контракт с больными COVID-19 и нехватку элементарных средств защиты. Однако уже два дня спустя во втором видео медик, похоже, "отрекся от своих предыдущих эмоциональных претензий".

Россия скрывает данные о смертности от COVID-19: западные СМИ нашли доказательства

"Ему больше не приходилось работать посменно. Ведь вскоре после этого он упал из окна больницы, сломав себе череп. К счастью, он все еще жив. Еще двое врачей – Наталья Лебедева и Елена Непомнящая – выпали из окон верхнего этажа в ту же неделю после критики официального ответа на пандемию. Они оба умерли от полученных травм. Если такое случается один раз, это может показаться неудачным, но три раза – не случайно", – резюмируют расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) в больнице Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
вирус Новости России
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