"Все острова!" В России испугались планов Японии по Курилам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил главу оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, потребовавшего вернуть Курилы, в "подрыве доверия стран друг к другу".

Ответ Володина на призывы Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией опубликован пресс-службой Государственной Думы России.

"Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ", – заявил российский политик.

Иллюстрация. Курилы vespa.media

Он добавил, что такие "призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов".

По мнению Володина, попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны "не пойдут на пользу ни Японии, ни кому‑либо ещё".

"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, как никто другой в этой стране, должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления", – добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин duma.gov.ru

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