Главная Новости
15 декабря • обновлено в 22:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Все острова!" В России испугались планов Японии по Курилам

3.6т
Читать материал на украинском

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил главу оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, потребовавшего вернуть Курилы, в "подрыве доверия стран друг к другу".

Ответ Володина на призывы Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией опубликован пресс-службой Государственной Думы России.

"Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ", – заявил российский политик.

Новости
Иначе мира не будет: Россия выдвинула наглый ультиматум Японии

Иллюстрация. Курилы

Иллюстрация. Курилы

vespa.media

Он добавил, что такие "призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов".

По мнению Володина, попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны "не пойдут на пользу ни Японии, ни кому‑либо ещё".

"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, как никто другой в этой стране, должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления", – добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

duma.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Курильские острова
Персона
Вячеслав Володин
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России Новости России
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
19
24
Смешно
3
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
А где "испугались" то?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обозовмкие писаки мажоры высасывают или где-то отсасывают перекручивают, и выдают всякую ересь выдавая за перемогу или зраду.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Испугались моЦно или феерично, или как в Киеве - жестко в шаровары.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги