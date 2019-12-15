"Все острова!" В России испугались планов Японии по Курилам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил главу оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, потребовавшего вернуть Курилы, в "подрыве доверия стран друг к другу".
Ответ Володина на призывы Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией опубликован пресс-службой Государственной Думы России.
"Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ", – заявил российский политик.
Иллюстрация. Курилы
vespa.media
Он добавил, что такие "призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов".
По мнению Володина, попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны "не пойдут на пользу ни Японии, ни кому‑либо ещё".
"История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика. А глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, как никто другой в этой стране, должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления", – добавил председатель Госдумы.
Вячеслав Володин
duma.gov.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
Россия вскоре заявила, что согласна отдать Японии два южных Курильских острова при условии, что в Токио признают итоги Второй мировой войны и заключат с Москвой мирный договор.
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