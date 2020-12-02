Россия разместила ракеты на Курильских островах: в Японии ответили протестом
Россия заявила о начале размещения своих передовых ракет противовоздушной обороны на Курильских островах, на которые претендует Япония. В Токио уже выступили с протестом в отношении таких действий РФ.
Известно, что зенитные ракетные комплексы С-300В4 "заступили" на боевое дежурство дополнительно к размещенным там раньше ракетным комплексам малой дальности "Тор М2". Об этом говорится в заявлении Восточного военного округа РФ от 1 декабря на сайте российского Минобороны (чтобы посмотреть фото, доскролдьте новость до конца).
Со своей стороны росСМИ накануне проинформировали, что российские комплексы появились на острове Итуруп – одном из четырех крупнейших на южных Курилах. В то же время РФ продолжает наращивать свои силы там – размещает передовые истребители и противокорабельные ракеты.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, комментируя информацию о размещении ЗРС, заявил, что японские власти "намерены и дальше пристально наблюдать за действиями ВС РФ на Дальнем Востоке, включая северные территории, а также за влиянием этих процессов в сфере обеспечения безопасности".
"Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на северных территориях. 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам", – добавили в пресс-службе МИД Японии.
Справка: Россия называет свои ЗРС С-300В4 современной высокомобильной системой противовоздушной обороны. Отмечается, что она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
Напомним, что четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) до сих пор вызывают территориальные разногласия между Россией и Японией. Как известно, еще с конца Второй мировой войны Советский Союз аннексировал эти территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан. Япония же не признает принадлежность этих островов РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января 2019 года провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора в отношении Курильских островов, на которых МИД РФ выдвинуло ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, учитывая суверенитет РФ над южными Курилами.
Япония анонсировала ''новую эру" отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец позволить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах нужен компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
Россия вскоре заявила, что согласна отдать Японии два южных Курильских острова при условии, что в Токио признают итоги Второй мировой войны и заключат с Москвой мирный договор.
А уже в декабре 2019-го председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил главу оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Эти, который требовал вернуть Курилы, в "подрыве доверия стран друг к другу".