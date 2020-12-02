Россия разместила ракеты на Курильских островах: в Японии ответили протестом

Россия заявила о начале размещения своих передовых ракет противовоздушной обороны на Курильских островах, на которые претендует Япония. В Токио уже выступили с протестом в отношении таких действий РФ.

Известно, что зенитные ракетные комплексы С-300В4 "заступили" на боевое дежурство дополнительно к размещенным там раньше ракетным комплексам малой дальности "Тор М2". Об этом говорится в заявлении Восточного военного округа РФ от 1 декабря на сайте российского Минобороны (чтобы посмотреть фото, доскролдьте новость до конца).

Со своей стороны росСМИ накануне проинформировали, что российские комплексы появились на острове Итуруп – одном из четырех крупнейших на южных Курилах. В то же время РФ продолжает наращивать свои силы там – размещает передовые истребители и противокорабельные ракеты.

РФ размещает свои передовые ракеты на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, комментируя информацию о размещении ЗРС, заявил, что японские власти "намерены и дальше пристально наблюдать за действиями ВС РФ на Дальнем Востоке, включая северные территории, а также за влиянием этих процессов в сфере обеспечения безопасности".

"Мы на постоянной основе собираем информацию о действиях российских военных на северных территориях. 1 декабря посольство Японии в России заявило протест МИД РФ, отметив, что подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам", – добавили в пресс-службе МИД Японии.

Россия разместила ЗРК С-300В4 на острове Итуруп

Справка: Россия называет свои ЗРС С-300В4 современной высокомобильной системой противовоздушной обороны. Отмечается, что она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

Напомним, что четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) до сих пор вызывают территориальные разногласия между Россией и Японией. Как известно, еще с конца Второй мировой войны Советский Союз аннексировал эти территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан. Япония же не признает принадлежность этих островов РФ.

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