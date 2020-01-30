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30 января • обновлено в 10:31
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"Россия распадется на мелкие куски?" В Москве забили тревогу из-за кризиса

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Из-за огромной территории в России наблюдается серьезная проблема - теряется эффективная связь между мелкими элементами. Решение лежит в поисках ресурсов для этого.

Такое мнение высказал бывший начальник экспертного управления администрации президента России Симон Кордонский в интервью "Лента.ру". По его словам, чтобы держать в порядке такую огромную страну нужно иметь соответствующий бюджет и силовые структуры.

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"Из факта существования такой территории и плохой связности ее элементов и возникает необходимость огромного аппарата управления. Чтобы содержать этот аппарат управления, нужны опять ресурсы... То есть это такой нескончаемый цикл, нескончаемый круговорот", – сказал он.

Журналиста эти высказывания натолкнули на мысль, что проблему, возможно, можно решить, если страна "распадется на мелкие куски".

"У нас в истории уже такое два раза было, разве легче стало? Наверное, поэтому президент и говорит, что для нас главное — социальная стабильность и территориальная целостность", - повторил Кордонский слова Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в России опубликовали архивные фото и видео с президентом Владимиром Путиным, сделанные, начиная с 2000 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Эту xyйню уже 300 лет несут из года в год!!! Кумеднi аФторы!!
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Даже не надейтесь!!! Россия была, есть и будет!!!
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