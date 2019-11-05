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5 ноября • обновлено в 17:49
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"Россия - противник": генерал призвал готовиться к худшему сценарию Кремля

1.2т Читать материал на украинском

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил: с военной точки зрения визит депутата Госдумы России на неподконтрольную территорию Донбасса не имеет особого значения.

"Это была провокация, но капитуляцией Украины и зрадой это называть не надо", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, он расценивает этот факт "двояко". "С одной стороны, хорошо, что даже враг признает – Украина выполняет обязательства по разведению сил. Но, с другой стороны, в России этот факт расценили как доказательство того, что Украина сдала всё".

Российская Федерация – это противник, убежден генерал

Российская Федерация – это противник, убежден генерал

Генерал убежден: на факт незаконного пересечения государственной границы Украины представителем власти РФ должны отреагировать соответствующие структуры в Украине, в частности, Министерство иностранных дел. "Но передергивания и спекуляция здесь ни к чему", – заметил он.

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В то же время Романенко подчеркнул: Российская Федерация будет представлять опасность для Украины даже в случае подписания мирного договора, полного прекращения боевых действий и окончания войны. "Угроза есть и будет всегда, потому что на дворе война. И даже если она закончится, угроза останется, зная линию поведения государства, которое называется Российская Федерация, особенно ее отношение к Украине", – сказал он.

"Российская Федерация – это противник. Поэтому всегда нужно учитывать худший вариант его действий", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР". Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Романенко Алексей Журавлев
Место
Украина
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Где этот генерал побеждал?
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