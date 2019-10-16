"Давно уже не лидер": стало известно, в чем Россия уступила США

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010), генерал армии Николай Маломуж заявил, что Россия не является мировым лидером в современных разработках гиперзвукового оружия.

"Гиперзвуковое вооружение разрабатывается в России, США, в Китае, в Европейском Союзе, но приоритет у США, а Россия и Китай – на втором и третьем месте", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что гиперзвукового оружия ни у кого, кроме России, нет.

"Путин пытается геополитически играть и давать информацию, которая бы создавала условия стратегического противостояния на равных с США, с Китаем, с НАТО в целом. Идет нагнетание ситуации. Но Путин преувеличивает наработки, которые имеются в России", – заметил генерал.

Владимир Путин

По его словам, "развернутых боевых систем гиперзвукового ядерного оружия, которые бы применялись массово, в РФ нет. Они находятся в стадии активной разработки".

В этом контексте Маломуж заметил, что испытания современного вооружения в России "часто не совсем успешные". "Мы знаем, сколько было провальных пусков – и наземных, и морских, и космических".

"Поэтому говорить о том, что у России есть суперсовременное оружие, не приходится", – заметил он.

В то же время генерал подчеркнул: "Такое оружие предполагает уничтожение человечества, и это выводы всех мировых разработчиков ядерного оружия мира, экспертов высокого класса и спецслужб ведущих стран мира". Исходя из этого он выразил уверенность в том, что даже в случае массового производства оно не будет применено.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic Владимир Путин заявил, что РФ располагает гиперзвуковым оружием, которого "ни у кого нет".

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