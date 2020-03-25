Страны Европейского Союза и США не станут снимать санкции против России за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский финансист Слава Рабинович, комментируя призыв РФ отменить взаимные санкции в связи с пандемией коронавируса, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса. По его словам, все это не касается ограничений за агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

Санкции против России

"Уверен, что из-за пандемии коронавируса ЕС не станет снимать санкции с России. У них есть условия снятия и они не связаны с вирусом, а связаны с аннексией Крыма и войной на Донбассе. Даже если россияне будут настаивать, вряд ли это произойдет. Вот если будет какая-та колоссальная гуманитарная катастрофа в России, тогда возможна временная приостановка санкций, наверное. Для ликвидации последствий катастрофы. Но это с малой долей вероятности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

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