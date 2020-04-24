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25 апреля • обновлено в 01:21
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Россия призналась в потере 100 млрд в день из-за коронавируса

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Экономика России ежедневно теряет 100 миллиардов рублей из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников, передает "Эхо Москвы". Он уточнил, что дефицит бюджета до конца года составит до 5% ВВП.

Россия призналась в потере 100 млрд в день из-за коронавируса

Покрывать дефицит планируют за счет резервов и заимствований, но выполнять обязательства перед гражданами министр обещает вне зависимости от цен на нефть.

Решетников заверил, что такие потери сравнимы со среднеевропейскими.

Делать какие-либо прогнозы о смягчении карантина министр отказался, заявив, что это прерогатива медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за падения мирового спроса на нефть российская экономика окажется на грани выживания.

По мартовскому прогнозу Goldman Sachs, во II квартале этого года Brent будет стоить в среднем $20 за баррель, а мировой спрос сократится на рекордные 1,1 млн баррелей в сутки. По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg в середине марта, цены могут дойти до однозначных значений, а спрос — упасть до 2,8 млн баррелей в день.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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