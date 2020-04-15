Россия присвоила победу во Второй мировой? Историк объяснил скандальное решение Госдумы

Россия снова пытается изменить исторический нарратив, "присваивая" победу во Второй мировой войне не только СССР, но и Российской Федерации в частности.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил американский историк Александр Мотыль, комментируя недавнее решение Госдумы о переносе Дня окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября.

Окончание Второй мировой войны Конт

"Странное решение. 2 сентября и дальше признается концом войны и победы СССР. Дополнительный день 3 сентября не касается победы Союза, а непосредственно России и ее солдат. Наверное, хотят как-то включить Россию в праздник, который традиционно касался всего СССР, и таким образом несколько изменить существующий исторический нарратив. Мол, победил не только Союз, но и РФ тоже. Такой себе очередной вклад в пропаганду "победобесия", так как специально упоминается слова "воинская слава России", – отметил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов раскритиковал главу России Владимира Путина за фразу "Можем повторить", сказанную в контексте Второй мировой войны.