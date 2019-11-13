Россия приготовилась отражать ядерную атаку: что известно

В 2020-м годуРоссия собирается завершит разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

Этим похвастался начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, пишет "Красная звезда". По его словам, проводимая модернизация касается эксплуатационных характеристик, защиты экипажа, скорострельности и точности.

Россия собралась модернизировать огнемет ТОС-2 Иллюстрация

"В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типов. Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время", – уточнил он.

По словам Кириллова, огнемет примет участие в параде на Красной площади 9 мая 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России на Донбассе. Данная новость вызвала большой резонанс в российских СМИ.

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