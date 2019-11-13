Главная Новости
13 ноября • обновлено в 07:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Россия приготовилась отражать ядерную атаку: что известно

475
Читать материал на украинском

В 2020-м годуРоссия собирается завершит разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

Этим похвастался начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, пишет "Красная звезда". По его словам, проводимая модернизация касается эксплуатационных характеристик, защиты экипажа, скорострельности и точности.

Новости
Не первая жертва: всплыло темное прошлое профессора-палача из России

Россия собралась модернизировать огнемет ТОС-2

Россия собралась модернизировать огнемет ТОС-2

Иллюстрация

"В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типов. Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время", – уточнил он.

По словам Кириллова, огнемет примет участие в параде на Красной площади 9 мая 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России на Донбассе. Данная новость вызвала большой резонанс в российских СМИ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения