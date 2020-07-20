Россия после обвинений в хакерских атаках заговорила о перемирии
Россия предложила цифровое перемирие. (randomlengthsnews.com)
Россия предлагает установить цифровое перемирие и отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры.
Об этом сообщают в Telegram-канале РИА Новости. Так в РФ ответили на обвинения правительств нескольких стран в попытке украсть ею исследования вакцины от COVID-19.
Речь идет о санкционированных российских кибератаках на медицинские организации и университеты. Так заявили накануне в США, Великобритании и Канаде.
"Москва предложила объявить цифровое перемирие: отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры", – говорится в сообщении российского СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса путем кибератак.