Главная Новости
27 декабря • обновлено в 06:44
МоваЯзык

/ Новости России

Россия похвасталась новым комплексом ПВО: появилось видео испытаний

1.6т
Читать материал на украинском

Министерство обороны России показало видео испытаний мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С".

Оно появилось на официальном канале ведомства в YouTube. Как видно на кадрах, комплексы во время испытаний проводят одиночные и групповые пуски зенитных ракет по различным воздушным целям. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новости
Россия внезапно стянула оружие на передовую: в разведке сделали заявлене

ПВО "Гибка-С"

ПВО "Гибка-С"

Скриншот с видео

Россияне хвастаются и показывают, что стрельба ведется не только со стоящей машины, но и в движении.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, якобы "полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У paгулей зато польская пушка на КрАзовской платформе есть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
"Зеленский, бойся!".....Россия похвасталась новым комплексом ПВО......По обозовским канонам заголовок должен выглядеть так.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Это вы рагули хвастаетесь тем чего нет,а у нас представляют образцы оружия поступающие в воиска.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги