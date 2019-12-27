Россия похвасталась новым комплексом ПВО: появилось видео испытаний

Министерство обороны России показало видео испытаний мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С".

Оно появилось на официальном канале ведомства в YouTube. Как видно на кадрах, комплексы во время испытаний проводят одиночные и групповые пуски зенитных ракет по различным воздушным целям. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

ПВО "Гибка-С" Скриншот с видео

Россияне хвастаются и показывают, что стрельба ведется не только со стоящей машины, но и в движении.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, якобы "полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

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