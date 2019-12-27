Россия похвасталась новым комплексом ПВО: появилось видео испытаний

Министерство обороны России показало видео испытаний мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Гибка-С".
Оно появилось на официальном канале ведомства в YouTube. Как видно на кадрах, комплексы во время испытаний проводят одиночные и групповые пуски зенитных ракет по различным воздушным целям. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
ПВО "Гибка-С"
Скриншот с видео
Россияне хвастаются и показывают, что стрельба ведется не только со стоящей машины, но и в движении.
Ранее российское оборонное ведомство заявило, что мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, якобы "полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).
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