Россия похвалилась "вакциной" от COVID-19: сотни желающих выстроилась в очередь на эксперимент

В России заявили о планах провести доклинические испытания вакцины от коронавируса уже до 22 июня, а начиная с 29-го – на 180 добровольцах. При этом желающих протестировать на себе это лекарство от COVID-19 вызвалось больше, чем нужно.

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Такими данными похвалился гендиректор российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передают "Известия".

"В настоящее время проводятся испытания на лабораторных животных: мыши, кролики, хорьки и низшие приматы с целью определения перспективного прототипа вакцины в срок до 30 апреля. Далее до 10 мая мы отработаем технологию получения готовой лекарственной формы, получим серию вакцин для доклинических исследований", – отчитался он.

По его словам, российские вирусологи предлагают провести доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин в минимальном объеме до 22 июня. А потом с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований 29 июня – "суммарно на 180 добровольцах".

А "РИА Новости" отмечают, якобы он также заявил, что добровольцев, которые согласились испытать на себе вакцину от коронавируса в России значительно превышает потребность в них.

"Группы добровольцев уже набраны, более того, количество желающих участвовать в клинических исследованиях наших вакцин со всей страны намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования. У нас уже более 300 обращений", – сказал Максютов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ираида Зейналова в передаче "Итоги дня" перепутала количество жертв и зараженных коронавирусом в РФ и заявила на всю страну о 40 тысячах погибших.

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