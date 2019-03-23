Россия погрузится в хаос. Это будет апокалипсис — Слава Рабинович

Новые американские санкции против России, прозванные "адскими", скорее всего, вступят в действие в конце этого года. Под ударом окажутся банковский, судостроительный, сырьевой сектор, а также госдолг. Что будет с российской экономикой после этого, как санкции отразятся на рубле, президенте России и его личных кошельках – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский финансист Слава Рабинович.

– Законопроекты о новых американских санкциях против России, прозванных "адскими", могут стать реальностью?

– Единственный случай, когда они не смогут стать законами – это если президент Дональд Трамп наложит на них вето. Но он не станет этого делать, поскольку результаты голосования по законопроектам совершенно уникальны: большинство американских законодателей от обеих партий поддерживает их. Соответственно, нет никакого шанса для вето Трампа. Поскольку в США все ветви власти строго разделены и являются независимыми, то существует механизм, при котором одна ветвь власти, в данном случае законодательная (а это Конгресс), обязывает исполнительную, президента, Минфин, Агентство национальной безопасности, выполнять закон.

Слава Рабинович Радио Свобода

По текстам этих законопроектов поставлены строгие временные рамки, и через не очень длительное время американская администрация, то есть исполнительная власть, должна представить отчет и доклад о, например, богатстве Путина. Российская официальная пропаганда в лице таких членов путинской ОПГ, как Песков и Лавров, эти законопроекты называет антироссийскими. Но действительность не имеет ничего общего с их мнениями. Это не антироссийские санкции, а наоборот, законопроекты, защищающие интересы как России, так и ее граждан.

– Российская экономика пока особо не отреагировала на сообщение о санкциях.

– Те ограничения, которые вводились на протяжении многих лет, приземлили ее в вязкую лужу. Долларовый ВВП располовинен, курс рубля тоже, а экономический т. н. "рост" находится или в жестко отрицательной зоне.ю или в слабоотрицательной или вокруг нуля. Т. е. в России наступила жесткая рецессия, с последовавшей стагнацией – причем такой длительной, как никогда не было в истории пост-советской России.

Новости Российская экономика в чудовищном застое и стагнации

Итак, после крутого падения в 2014-2015 годах российская экономика находится в чудовищном вязком застое и стагнации. Половина госбанков уже под различными санкциями. Остались только те меры, о которых мы все знаем и которые могут быть применены к российской финансовой системе в случае, если бы Россия двинулась аннексировать еще больше территории Украины или ввела бы условные танки в условный Минск. Или еще покруче – в какой-нибудь условный Таллинн-Будапешт.

Соответственно отключение SWIFT, запрет на расчеты в долларах, эмбарго против российских энергоресурсов – это меры, которые могут быть применены в случае военных силовых действий или дальнейших крупных гибридных диверсий против всего остального мира. При нынешнем же статус-кво санкции будут постепенно усиливаться разными вязкими мерами. Также будет усилено давление на окружение Путина и продолжение увеличения персональных санкций.

– Кого будут касаться персональные санкции?

– За последние 5 лет, если все правильно помню, санкции были внедрены против порядка 200 российских физических и юридических лиц. В самом начале 2014 года я сказал, что есть серьезный способ пошатнуть путинский режим – это не введение санкций, на основании которых путинская ОПГ начнет бомбить Воронеж и принимать якобы ответные меры, путем продуктового эмбарго против собственного российского народа.

Дмитрий Медведев, Сергей Ролдугин и Владимир Путин navalny.com

В этом случае путинская пропаганда будет насаждать россиянам чувство осажденной крепости. Мол, против нас все вводят санкции потому, что боятся встающей с колен России. Если же вводить персональные санкции, как я и предлагал, то только относительно массовым образом. Сначала против 200 лиц, а потом каждый месяц прибавлять по 150-200. В течение года под санкциями находилась бы тысяча или 2 тыс. человек из окружения Путина. А внесанкционные бы думали: раз санкции вводятся так быстро и так широко, то они могут коснуться и их тоже. Тогда лояльность к путинскому режиму могла бы серьезным образом ослабевать.

В новых законопроектах сказано, что персональные санкции будут вводиться против ближайшего окружения Путина, которое является его кошельками и теми людьми, которые обеспечивают черную кассу финансирования режима и его международных преступлений.

– Их счета и личные счета Путина могут быть заморожены?

– Я уверен, что личных счетов Путина с его именем практически не существует. Но доказать то, что виолончелист Ролдугин сам по себе является личным кошельком Путина, не составит никакого труда. Невозможно, чтобы на счета виолончелиста, который не имеет никакого отношения к бизнесу, приходили миллиарды долларов. В том числе от олигархов и госкомпаний. Здесь все понятно.

Такого рода "замечательные" кошельки будут вскрыты.

– Сколько денег Путин украл у россиян?

– Все зависит от того, что считать кражей у населения. Если каким-то олигархам было дано право у населения что-то украсть, то сколько доли отломилось для Путина? Прекрасный пример Евгений Пригожин – путинский повар и дружок, который разнообразил свою деятельность от монополизации рынка еды и до питания школьников, детских садов и армии, и даже до явно криминальных дел по всему миру. Включая т. н. частную военную компанию Вагнера, наемничество в Сирии, ЦАР и где только этого не происходит. Были еще попытки госпереворота в Черногории. Была и есть "Фабрика троллей". Было много всего "пригожинского". Многое из того, что делает Пригожин, является прикрытием для ГРУ. Точно так же, как российские военные пришли на восток Украины, сорвав с себя нашивки, погоны и никоим образом "не ассоциируя" себя с российской армией, точно так же они не хотят быть пойманными на каких-то мокрых делах, типа убийств в разных странах Африки.

Пригожинские могут выполнять и грязную работу в той же Сирии, на которой не хотят засветиться Минобороны, ГРУ или СВР.

Вмешательство в американские выборы, фабрика троллей – всем этим тоже занимается Пригожин. За такую работу он получает от Путина право монополизировать рынок питания в дошкольных и школьных учебных заведениях, в армии. То есть он, как любая монополия, просто крадет деньги у населения тем, что стремится предоставить низкокачественные услуги и товары за наиболее высокую цену. Крадутся сотни миллиардов рублей. Все это отмывается, превращается в валюту и частично попадает к Путину.

Владимир Путин

Вот так путинская ОПГ превратила бюджет РФ в свой собственный "общак", откуда они берут столько, сколько им надо. Хотя бюджет страны должен принадлежать ее налогоплательщикам.

– А долей Путина в крупнейших российских компаниях разве нет?

– Есть, и это американцы должны еще изучить, согласно новому закону, начиная с ареста Ходорковского и грабежа компании "Юкос". Тогда были украдены и положены в один из карманов путинской ОПГ наиболее ценные активы, после чего воровская лапа Путина была запущена во все карманы олигархов и других богатых людей.

Говорят, что "Сургутнефтегаз", с десятками миллиардов долларов на счетах компании, принадлежит лично Путину. Или же компания "Лукойл". Не удивлюсь, если Путин, как главный рэкетир этой территории, и там имеет свою личную долю. Роман Абрамович является инвестором в огромные количества бизнесов в России, а его инвестиционная компания в огромной доле тоже принадлежит Путину – ведь мы же все знаем, как и откуда там появились очень крупные денежные средства, после того, как Путин благословил продажу "Сибнефти" Абрамовича государственному "Газпрому".

Богатство Путина может составлять 200-250 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком на планете. Он в два раза богаче официального мультимиллиардера Джеффа Безоса, основателя и главного акционера компании "Амазон".

– Экономисты пишут, что американские санкции могут вступить в действие в начале 2020-го года.

– Вполне возможно, что это будет еще до конца 2019-го, а может и в начале 2020-го года. Путинская ОПГ не является субъектом санкционного режима. Она является его объектом. Россия ничего не может сделать по поводу этих санкций. Она не может их приостановить, не может отменить – расследование в Америке остановить невозможно. Она не контролирует и тайминг их введения.

Новости России дали последний шанс

Если введут обширные персональные санкции, то никаких исторических катаклизмов с рублем не будет, но он будет все больше и больше ослабевать. Путинская ОПГ продолжит доить "общак" под кодовым названием "бюджет", чтобы компенсировать бандитам их потери от этих санкций. Кстати, в России те, кто попал под персональные санкции, освобождаются от уплаты налогов. Это преступники-мультимиллиардеры, которые украли и активы, и деньги при помощи всех механизмов путинской ОПГ.

Все компенсации для них потекут из российского бюджета. Мы, налогоплательщики, будем оплачивать санкции против них, как сейчас оплачиваем их Вексельбергу, Дерипаске, Ковальчуку, Ротенбергу, Тимченко – всем друзьям Путина. Это Путин так придумал и быстро протащил соответствующие законы через игрушечный ручной "Парламент". Придумал, чтобы компенсировать им их потери, придумал, чтобы "купить" их верность и минимизировать риски бунта на тонущем корабле.

Если же российские танки войдут в условный Будапешт и если дальнейшие санкции будут секторальными, или же это будет даже частичное или полное эмбарго на российский экспорт газа и нефти, или же запретят Свифт и обращение доллара, – то это будет апокалипсис. Рубль может стоить не 66 за доллар, как сейчас, 6 тыс 666. И то, наверное, на доллар его можно будет обменять только на черном рынке. В этом случае Россия погрузится в хаос, будет покруче, чем сейчас в Венесуэле. Но для этого Путину нужно применить, не дай Бог, тактическое ядерное оружие, например, против Эстонии или Беларуси. Вот тогда Россию и отключат таким образом.

Во всех остальных случаях такого не будет. Но любой санкционный режим, даже нынешний, ни к чему хорошему экономику еще не приводил и не приведет. В самом лучшем случае она будет продолжать загнивать и стагнировать, количество бедных и нищих будет увеличиваться с каждым годом. А там уже как российский народ для себя решит, что ему делать – смотреть телевизор дальше и жить как в осажденной крепости, или наконец быть способными построить элементарные причинно-следственные связи в своей голове и выйти на улицы. Но не в количестве 70 тыс человек, как это было на траурном марше памяти Немцова через 2 дня после его убийства. А в составе полутора миллиона человек, как это было в 1991-м, и смести этот преступный режим и привлечь его к ответственности. А после переходного правительства и подготовки, демократическим образом избрать настоящий парламент и настоящего президента, как это сделала Украина после победы Революции Достоинства.

Роман Абрамович

– Российскому олигарху Олегу Дерипаске удалось отменить санкции против компании "Русал". Могут ли другие влиятельные российские бизнесмены пойти по его пути?

– Да, санкции против компаний, которые ранее контролировал Дерипаска, были отменены. Это было сделано на основании плана Грегори Баркера, который входил в совет директоров этих компаний. Его план предусматривал, что при утрате мажоритарного контроля главного акционера, подпавшего под санкции, его компании из-под санкций выводятся. Таковы правила: если неконтролирующий акционер имеет процентное владение той или иной компанией меньше определенного порога, то она может быть выведена из-под санкций, при соблюдении ряда других очень жестких условий.

Но многие российские компании не имеют такой структуры, как компании Дерипаски. В большей степени мажоритарно они принадлежат т. н. российскому государству, и там вариантов нет. Что же касается персональных санкций… Для тех, кто совершал преступления – выход из-под санкций невозможен. Это касается военных преступников Шойгу, Бортникова, глав СВР, ГРУ, Гиркина и так далее. Это касается и многих других преступников из путинской ОПГ. И тот факт, что над ними пока что еще не было суда, признавшего их преступниками, не отменяет того, что они – преступники.

Гитлер и его клика тоже не были признаны судом в качестве преступников еще в 1944 году, правда ведь? Но их преступления были известны, во многом, и до суда в 1945 году. Милошевич и Караджич не сразу сели на скамью подсудимых, а значит, не сразу были признаны преступниками именно судом, хотя таковыми являлись по факту и времени своих преступлений. Такая же логика и здесь. И мы прекрасно знаем самые главные преступления главарей путинской ОПГ. И США, в частности, их тоже знают.

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