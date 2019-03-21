"Россия поглотит Беларусь": в Кремле придумали, как Путину сохранить власть

В России уже рассматривают варианты, которые помогут нынешнему президенту России Владимиру Путину как можно дольше оставаться у власти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на три источника. Согласно одному из сценариев, Россия может поглотить Беларусь, а новое государство возглавит Путин.

Это даст ему возможность обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков.

Также в Кремле обсуждали сценарий, идентичный тому, что происходит в Казахстане, считает политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

"Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, который может повлиять на процесс после вступления в должность преемника", — сказал он.

Кроме того, в Кремле считают, что Путин может передать ключевые президентские полномочия совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для оказания влияния после ухода из Кремля.

Президент России Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Владимир Пастухов заявил, что режим действующего президента России Владимира Путина продержится не позднее, чем до 2024 года.

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