Россия поднимала истребитель из-за американского самолета над Черным морем

Юрий Сергиенко Новости России 17:39, 28.11.2020

Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 из-за американского самолета-разведчика RC-135, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, это произошло 28 ноября.

Истребитель Су-27.
airforce.ru

Самолет поднимали для "опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы".

"В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", – пояснили в Минобороны.

Самолет-разведчик RC-135.
offutt.af.mil

Как сообщал OBOZREVATEL в июне Россия направляла истребители на перехват американских самолетов разведчика RC-135 и заправщика КС-135. Также было опубликовано видео полета.

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