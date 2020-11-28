Россия поднимала истребитель из-за американского самолета над Черным морем

Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 из-за американского самолета-разведчика RC-135, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, это произошло 28 ноября.

Самолет поднимали для "опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы".

"В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", – пояснили в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL в июне Россия направляла истребители на перехват американских самолетов разведчика RC-135 и заправщика КС-135. Также было опубликовано видео полета.