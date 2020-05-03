Россия побила собственный антирекорд по коронавирусу

Дарья Дурова Новости России 20:32, 3.05.2020

В России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов COVID-19.

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Такие данные по состоянию на 3 мая приведены проектом стопкоронавирус.рф. За день в Российской Федерации от новой инфекции умерло 58 человек.

Коронавирус в РФ
Коллаж

В Москве за день подтвердили 5 948 новых случаев и 34 летальных, выздоровели 655 человек.

Всего в России с начала эпидемии обнаружили 134 687 инфицированных COVID-19, умерло 1 280, выздоровело – 16 639 пациентов.

стопкоронавирус.рф
Топ-5 регионов по количеству инфицированных
стопкоронавирус.рф
Карта распространения болезни
стопкоронавирус.рф

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия идет на спад.

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