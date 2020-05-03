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3 мая • обновлено в 22:38
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Россия побила собственный антирекорд по коронавирусу

16.3т
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В России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов COVID-19.

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Такие данные по состоянию на 3 мая приведены проектом стопкоронавирус.рф. За день в Российской Федерации от новой инфекции умерло 58 человек.

Коронавирус в РФ

Коронавирус в РФ

Коллаж

В Москве за день подтвердили 5 948 новых случаев и 34 летальных, выздоровели 655 человек.

Всего в России с начала эпидемии обнаружили 134 687 инфицированных COVID-19, умерло 1 280, выздоровело – 16 639 пациентов.

Россия побила собственный антирекорд по коронавирусу

стопкоронавирус.рф

Топ-5 регионов по количеству инфицированных

Топ-5 регионов по количеству инфицированных

стопкоронавирус.рф

Карта распространения болезни

Карта распространения болезни

стопкоронавирус.рф

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия идет на спад.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
Новости России инфекция болезнь вирус
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Россия -мать вирусов ! Там где ковид зародился,там и помрет ,со своими родителями! Аминь!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ниже очередной росеянын "выдвигает версию" такой метаморфозы, случившейся с росеей! От это анAллитик! Дядя - не ты ли тут верещал, шо потерпевший - про вЯликую росейскую нОуку, изобретшую тесты, лечение и вакцину от короны? И про то, шо вы, твари, могли бы "поделиться" с Украиной всем этим "добром"? Вот только Украина вас регулярно посылает в жЁппу с вашими "достижениями"! А теперь, оказывается, паРаха ЗАКУПИЛА БОЛЬШЕ тестов!)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Да просто больше тестов закупили.
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