Россия "победила" коронавирус: в сети появилось "эпичное" видео

В интернете появилось видео, на котором россияне пожилого возраста сжигают макет молекулы коронавируса.
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Кадры опубликовал в Twitter блогер Vitauskas (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
"Никто не верил, а они смогли! Как ведущие российские вирусологи коронавирус побеждали. В дурдоме без изменений", – прокомментировал ролик блогер.
Автор, записавший видео, спрашивает у людей: "Это коронавирус? Что вы с ним будете делать?". "Сжигать будем его", – отвечают ему.
"Вся страна с нетерпением ждет ваших действий, товарищи", – добавил комментатор.
Никто не верил, а они смогли! Как ведущие российские вирусологи коронавирус побеждали. В дурдоме без изменений 😁 pic.twitter.com/WxnlyErKpg— Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) April 6, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, участником программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на российском телеканале "Россия 1" стал "коронавирус". Его изображал человек, одетый в костюм COVID-19. Эта идея вызвала неоднозначную реакцию в сети.
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