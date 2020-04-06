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7 апреля • обновлено в 00:17
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Россия "победила" коронавирус: в сети появилось "эпичное" видео

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В интернете появилось видео, на котором россияне пожилого возраста сжигают макет молекулы коронавируса.

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Кадры опубликовал в Twitter блогер Vitauskas (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Россия "победила" коронавирус: в сети появилось "эпичное" видео

"Никто не верил, а они смогли! Как ведущие российские вирусологи коронавирус побеждали. В дурдоме без изменений", – прокомментировал ролик блогер.

Автор, записавший видео, спрашивает у людей: "Это коронавирус? Что вы с ним будете делать?". "Сжигать будем его", – отвечают ему.

"Вся страна с нетерпением ждет ваших действий, товарищи", – добавил комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, участником программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на российском телеканале "Россия 1" стал "коронавирус". Его изображал человек, одетый в костюм COVID-19. Эта идея вызвала неоднозначную реакцию в сети.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Эти дoлбoeбы в дочки-матери до сих пор не наигрались.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Браво! Бросьте его остатки в туалет на улице вашего байрака. Там ему точно не выжить, он будет эпично тонуть в дерь-ме и скажет i'll be back
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