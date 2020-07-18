Россия перебросила военную авиацию к границам Украины: чем прикрылись

Самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области, которая граничит с Украиной.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны РФ, перебазирование произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности, объявленной президентом Владимиром Путиным 17 июля.

Всего на оперативные аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники. Еще около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации проверены на готовность к перебазированию.

"На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию", – говорится в сообщении.

Кроме того, более 1 тыс. военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники в составе подразделений совершили марши общей протяженностью около 100 км на полигон "Камышинский" под Волгоградом.

На полигоне личный состав отработает вопросы дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Для этого прибыли станции радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки, а также разведывательные дозорные машины радиационной и химической разведки. Вся специальная техника РХБЗ оснащена аппаратурой, которая позволяет передавать в автоматическом режиме собранные данные в штаб округа.

Всего в мероприятии проверки боевой готовности соединения, которая продлится до конца недели, принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано до 1 тыс. единиц тяжелой боевой и специальной техники.

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