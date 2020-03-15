Россия отменила все поезда в Украину, Молдову и Латвию из-за коронавируса

Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса.

Об этом сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте "Российских железных дорог". Отмена поездов временная, однако дата возобновления движения пока неизвестна. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Отмечается, что отмена связана с решением Киева и Кишинева о закрытии железнодорожного движения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Вскоре стало известно о прекращении железнодорожного сообщения и с Латвией.

Россия отменила все поезда в Украину и Молдову из-за коронавируса Слово и Дело

Какие поезда отменяются

Приостановлено движение рейсов №65/66 Москва – Кишинев , №5/6 Москва – Киев, №23/24 Москва – Одесса , № 61/62 Москва – Николаев , включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов, включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва, №53/54 С.Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург.

Также отмена касается поездов №47/48 Москва – Кишинев, №341/342 Москва – Кишинев, №361/362 Санкт-Петербург – Кишинев, №369/370 Баку – Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в связи с приостановкой пассажирского железнодорожного сообщения с Польшей "Укзалізниця" отменила курсирование 5 поездов.

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