Последние данные по распространению коронавируса с одной стороны обнадеживают и радуют, а с другой диссонируют и повергают в настороженный пессимизм. И вот почему!

Так, согласно последним данным, по состоянию на 11 марта, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире хоть и превысило 119 тыс. человек, а распространение вируса охватило более 110 стран, лечение смертельно опасного заболевания проходит значительно успешнее.

Но нас в данном контексте интересует не столько успешность лечения, сколько те страны, где сейчас вирус распространен больше остальных. Это Китай, с 80 967 подтверждёнными случаями, Италия - 10 149, Иран - 8 042, Южная Корея - 7 755 и Франция - 1 784.

И вот знаете, глядя на карту распространения вируса, я диву даюсь тому, как в России, граничащей с Китаем и обладающей одной из самых отсталых медицинских систем в мире, особенно в Дальневосточном регионе, практически нет вспышек коронавируса. Каким образом, страна, в которой понятие контроль распространения инфекции и антисанитария это синонимы, а граждане Китая могут смело относиться к категории одних из народностей РФ и требовать автономию, смогла избежать того, что не удалось избежать Франции, Италии, США и многим другим, находящимся за тысячи километров от КНР?

И вот именно эта тотальная победа России над коронавирусом и вызывает настороженный пессимизм.

Ведь ещё в конце февраля стали появляться сообщения о том, что в РФ старательно скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса. Особенно ярко эта проявлялось именно на Дальнем Востоке, в приграничных районах с Китаем, где местные власти не придают огласке происходящее.

Возможно, именно в этом и заключается успех борьбы России с коронавирусом, ведь даже в Северной Корее был выявлен случай заболеваемости. Но если это действительно так, то мимо нас проходит информация о действительно закрытой эпидемии, которая в ближайшее время может проявиться ещё более тяжелыми последствиями для всего мира. Ведь граждане РФ, потенциальные носители вируса, в отличие от тех же иранцев, куда активнее летают по миру.

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