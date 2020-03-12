Последние данные по распространению коронавируса с одной стороны обнадеживают и радуют, а с другой диссонируют и повергают в настороженный пессимизм. И вот почему!
Так, согласно последним данным, по состоянию на 11 марта, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире хоть и превысило 119 тыс. человек, а распространение вируса охватило более 110 стран, лечение смертельно опасного заболевания проходит значительно успешнее.
Но нас в данном контексте интересует не столько успешность лечения, сколько те страны, где сейчас вирус распространен больше остальных. Это Китай, с 80 967 подтверждёнными случаями, Италия - 10 149, Иран - 8 042, Южная Корея - 7 755 и Франция - 1 784.
И вот знаете, глядя на карту распространения вируса, я диву даюсь тому, как в России, граничащей с Китаем и обладающей одной из самых отсталых медицинских систем в мире, особенно в Дальневосточном регионе, практически нет вспышек коронавируса. Каким образом, страна, в которой понятие контроль распространения инфекции и антисанитария это синонимы, а граждане Китая могут смело относиться к категории одних из народностей РФ и требовать автономию, смогла избежать того, что не удалось избежать Франции, Италии, США и многим другим, находящимся за тысячи километров от КНР?
И вот именно эта тотальная победа России над коронавирусом и вызывает настороженный пессимизм.
Ведь ещё в конце февраля стали появляться сообщения о том, что в РФ старательно скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса. Особенно ярко эта проявлялось именно на Дальнем Востоке, в приграничных районах с Китаем, где местные власти не придают огласке происходящее.
Возможно, именно в этом и заключается успех борьбы России с коронавирусом, ведь даже в Северной Корее был выявлен случай заболеваемости. Но если это действительно так, то мимо нас проходит информация о действительно закрытой эпидемии, которая в ближайшее время может проявиться ещё более тяжелыми последствиями для всего мира. Ведь граждане РФ, потенциальные носители вируса, в отличие от тех же иранцев, куда активнее летают по миру.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.