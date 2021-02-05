Россия объявила трех европейских дипломатов персонами нон грата: в ЕС ответили

Мирослав Семенюк Новости России 17:06, 5.02.2021 Обновлено: 17:48, 5.02.2021

Трое европейских дипломатов объявлены в России персонами нон грата за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства Германии "был заявлен протест в связи с зафиксированным участием в незаконных акциях".

Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

"Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", – заявили в МИД.

В ответ во внешнеполитическое ведомство Польши вызвали посла РФ и пообещали выслать из страны российского дипломата.

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