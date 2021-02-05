Россия объявила трех европейских дипломатов персонами нон грата: в ЕС ответили
Трое европейских дипломатов объявлены в России персонами нон грата за участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.
Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ, послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства Германии "был заявлен протест в связи с зафиксированным участием в незаконных акциях".
Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.
"Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", – заявили в МИД.
В ответ во внешнеполитическое ведомство Польши вызвали посла РФ и пообещали выслать из страны российского дипломата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексея Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
23 января по всей России прокатилась волна массовых митингов в поддержку Навального. Все закончилось тысячами задержанных и избиением протестующих силовиками.
Акции продолжились 31 января. В ходе них силовики избивали женщин, разгоняли протестующих электрошокерами и задержали более 5 тыс. человек.
2 февраля Московский городской суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч). На фоне этого в России снова прошли массовые протесты и жесткие задержания.