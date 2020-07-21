Россия объявила о сокращении расходов на милитаризацию

Министерство финансов Российской Федерации запланировало снижение расходов на государственную программу вооружений на следующие три года.

Об этом говорится в решении Минфина от 20 июля. Документ о сокращении оборонных расходов, чего не было в РФ за последние несколько лет, опубликован на сайте российского ведомства.

"Уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений", – говорится в нем.

В Минфине РФ поясняют, что соответствующая программа предлагается для оптимизации расходов на милитаризацию в 2021-2023 годах.

Решение Минфина РФ (minfin.gov.ru)

По словам российских экспертов, от такого урезания бюджета военная отрасль страны-агрессора недосчитается более 225 млрд рублей.

В документе же отмечается, что расчет сделан после совещания 7 июля с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что из бюджета РФ на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем $5 млрд долларов США.