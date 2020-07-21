Россия объявила о готовности вакцины от COVID-19

В Министерстве обороны России заявили, что якобы первая российская вакцина от COVID-19, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты". Он заверил, что якобы окончательные испытания вакцины уже были пройдены.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – сообщил Цаликов.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что 30 июня были поданы документы на регистрацию вакцины в Минздрав. В июне якобы после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины.

Жидкая вакцина исследуется в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко на 43 добровольцах, лиофильно высушенная вакцина – в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова также на 43 добровольцах.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США разработали вакцину от COVID-19 в таблетках вместо инъекций.