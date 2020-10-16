Россия обвинила во лжи военного атташе США в Киеве

В Минобороны России сообщили приглашенному в ведомство военному атташе США в Москве, что заявления его коллеги из Киева о "российской агрессии" якобы являются лживыми.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали 16 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что до сведения представителя американских ВС была доведена позиция Минобороны РФ по поводу заявления военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о "совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии".

"Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе", – сказано в сообщении.

Кроме того, отмечено, что такое заявление представителя минобороны США якобы противоречит заявлениям Пентагона о том, что урегулирование ситуации в Украине должно вестись исключительно мирными средствами.

15 октября Бриттани Стюарт поздравила украинских военнослужащих с Днем защитника Украины. Ее заявление было размещено на странице посольства США. Она отметила, что США отдают честь мужчинам и женщинам, которые "продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии".

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