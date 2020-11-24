Россия обвинила США в нарушении границы и направила военных на подмогу

Алексей Титофф Новости России 09:47, 24.11.2020 Обновлено: 10:42, 24.11.2020

В России обвинили американский эсминец "Джон Маккейн" в нарушении государственной границы на юге Приморского края.

В Минобороны РФ отмечается, что военный корабль США на 2 км вошел во внутренние воды России, передает "Интерфакс".

"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для остановки эсминца США, российские военные по международному каналу связи предупредили о недопустимости таких действий. Также россияне угрожали применить таранный маневр.

В Минобороны РФ подытожили, что после "Джон Маккейн" ушел нейтральные воды, а "Адмирал Виноградов" продолжил патрулирование. Также на подмогу российскому кораблю отправился корвет "Совершенный".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский ракетный эсминец USS Donald Cook отправился к побережью Черного моря для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

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