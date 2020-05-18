Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что пандемия коронавируса не мешает европейским чиновникам продолжать "гибридную войну" с Россией.

Более того, структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией, якобы сами ее и распространяют против РФ. Таким мнением он поделился в комментарии РИА Новости.

"Вирус вирусом, а информационная война по расписанию: официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью немецкой Bild am Sonntag в очередной раз "заклеймил" российскую пропаганду: мол, "различные официальные и поддерживаемые государством источники из России... распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения", – отметил сенатор.

Россия обвинила Европу в "гибридной войне"

По его словам, сама попытка "усмотреть теорию заговора в распространении неких чужих теорий заговоров уже выглядит откровенным курьезом". Но Стано, возмутился россиянин, не просто выступает от имени Брюсселя по внешнеполитическим темам.

"Он также является представителем довольно одиозной конторы EastStratcom Task Forse, то есть службы, созданной ЕС для борьбы с той самой дезинформацией, о которой так беспокоится еврочиновник", – отметил Косачев.

Глава международного комитета Совфеда считает, что "в распространении теорий о российском заговоре у Стано вполне "шкурный" интерес". В частности, тот якобы крайне заинтересован в том, чтобы на фоне борьбы с вирусом "не забывали про гибридную войну с Россией" и продолжали финансировать ее инструменты.

"Не случайно в начале апреля именно этот спикер ЕС на фоне призывов многих политиков мира, от генсека ООН до европейских парламентариев, отменить санкции в условиях пандемии инфекции COVID-19 особо подчеркивал: в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций, и никаких причин их отменять нет", – напомнил российский парламентарий.

Ссылаясь на слова Стано, он добавил, что в Италии и Испании, где эпидемиологическая ситуация особенно тяжелая, российская многоязычная телевизионная компания RT входит в десятку главных источников, к которым пользователи интернета обращаются за информацией о коронавирусе.

Константин Косачев и Петер Стано

"То есть люди начинают искать СМИ, альтернативные проверенным мейнстримным. А с точки зрения Брюсселя, мнения, альтернативные "единственно правильным" (брюссельским), и есть "дезинформация", – считает Косачев.

Он отметил, что никаких конкретных примеров российской дезинформации европейский политик не приводит. Однако, по его мнению, для того якобы и работают "конторы вроде EastStratcom", чтобы сформировать у европейцев четкий образ врага в лице России, относительно "априори злых намерений которого никаких доказательств уже и не требовалось бы".

"В нашем перевернутом мире уже не должно удивлять, что в роли главного дезинформатора выступают структуры и политики, объявляющие себя борцами с дезинформацией. А по сути, с инакомыслием. "Советизация" Евросоюза продолжается, несмотря ни на какие пандемии. "Верной дорогой идете, товарищи!" – высказался Косачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер заявил, что близкие к Кремлю источники способствуют распространению некоторых теорий заговора, касающихся нового коронавируса COVID-19.