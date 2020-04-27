Россия обогнала Китай по числу случаев коронавируса: уже почти 90 тыс. зараженных

Новости России 12:36, 27.04.2020 Обновлено: 13:49, 27.04.2020

За минувшие сутки в России 6198 человек заразились коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 87 147 инфицированных, что выводит ее на девятое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19.

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Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ, больше половины больных за сутки – 3524 человека – зарегистрировано в Москве. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 489 случаев коронавируса.

Общее число заболевших в России – 87 147 человек
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Выздоровели всего 7346 россиян, умерли от болезни 794 человека.

Согласно мировой статистике, Россия обошла по количеству зараженных Китай, в котором на сегодняшний день насчитывается 82 830 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенту РФ Владимиру Путину грозят серьезные проблемы из-за коронавируса, который максимально ослабит всю Россию и его власть в частности.

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