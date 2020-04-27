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27 апреля • обновлено в 13:32
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Россия обогнала Китай по числу случаев коронавируса: число зараженных приближается к 90 тысячам

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За минувшие сутки в России 6198 человек заразились коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 87 147 инфицированных, что выводит ее на девятое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19.

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Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ, больше половины больных за сутки – 3524 человека – зарегистрировано в Москве. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 489 случаев коронавируса.

Общее число заболевших в России – 87 147 человек

Общее число заболевших в России – 87 147 человек

Иллюстрация

Выздоровели всего 7346 россиян, умерли от болезни 794 человека.

Согласно мировой статистике, Россия обошла по количеству зараженных Китай, в котором на сегодняшний день насчитывается 82 830 больных.

Россия обогнала Китай по числу случаев коронавируса: число зараженных приближается к 90 тысячам

Как сообщал OBOZREVATEL, президенту РФ Владимиру Путину грозят серьезные проблемы из-за коронавируса, который максимально ослабит всю Россию и его власть в частности.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
вирус
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Ш. Олег
Ш. Олег
И что из этого следует? В Германии заболевших в два раза больше, в США больше на целый порядок. А если сравнить смертность в России и упомянутых государствах, то тут разница ещё чувствительнее - не в пользу ведущих экономик и демократий Европы и Америки. При том, что количество проведенных тестов сопоставимо во всех трёх странах.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Хоть в чем то Расея впереди планеты всей.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Андрияшин Виктор, впереди планеты всей твои хозяева
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Модератор - шакал ваторогий !
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