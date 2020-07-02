Россия обнулила сроки Путина: итоги голосования за поправки в Конституцию

Карина Бондаренко Новости России 08:10, 2.07.2020 Обновлено: 09:10, 2.07.2020

В России за принятие поправок в Конституцию проголосовали 77,93%, против – 21,26%.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на семь утра после обработки 99,9% протоколов, сообщают РИА Новости.

"Обработано 99,9% протоколов. По предварительным данным, за принятие поправок проголосовали 77,93% россиян, против – 21,26% избирателей", – говорится в сообщении.

Активнее всего обнуление второго срока президента России Владимира Путина поддержали жители Чечни – за проголосовали 97,92% избирателей, против – 1,94%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин проголосовал за поправки в Конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков.

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