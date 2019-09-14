Главная Новости
14 сентября • обновлено в 15:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Россия обнаглела": экс-генерал КГБ озвучил опасный прогноз

2.2т Читать материал на украинском

Россия самоутверждается в мире и показывает, что она не слабая и разваленная держава, что у нее есть военные силы, специальные службы, которые могут сделать все, что угодно.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал экс-генерал и руководитель внешней разведки КГБ Олег Калугин, отвечая на вопрос о внешней агрессивной политике РФ.

Внешняя агрессия России

Внешняя агрессия России

24 канал

"Россия обнаглела. Хочет сказать Западу, что мы не хуже. Что у нас тоже есть войска и спецслужбы, мы можем делать все, что захотим. Такое чувство превосходства преобладало благодаря высоким ценам на сырьевые материалы и на нефть. России удалось добиться устойчивого экономического положения и определенного прогресса в жизни населения. Поэтому там пока нет таких революционных настроений. Кремль может расправляться с кем угодно и судебным путем, не обязательно использовать полоний для всех целей", – уточнил Калугин.

Новости
"Настроение антипутинское": Гиркин намекнул на революцию в России

Как сообщал OBOZREVATEL, испытания крылатой российской ракеты "Буревестник" закончились неудачей. Военные как минимум пять раз запускали ее и все обернулось провалом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угроза Война на Донбассе
Персона
Олег Калугин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Я не нашёл "опасного прогноза" в тексте статьи.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Господин Калугин изволил "облегчиться". Свидомые, открывайте рты пошире!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот наглая Россия! Не хочет видишь ли плясать под западную дудку как это делают в (на) украине, плиебалтике и пшекоштане
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel