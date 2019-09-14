"Россия обнаглела": экс-генерал КГБ озвучил опасный прогноз

Россия самоутверждается в мире и показывает, что она не слабая и разваленная держава, что у нее есть военные силы, специальные службы, которые могут сделать все, что угодно.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал экс-генерал и руководитель внешней разведки КГБ Олег Калугин, отвечая на вопрос о внешней агрессивной политике РФ.

Внешняя агрессия России 24 канал

"Россия обнаглела. Хочет сказать Западу, что мы не хуже. Что у нас тоже есть войска и спецслужбы, мы можем делать все, что захотим. Такое чувство превосходства преобладало благодаря высоким ценам на сырьевые материалы и на нефть. России удалось добиться устойчивого экономического положения и определенного прогресса в жизни населения. Поэтому там пока нет таких революционных настроений. Кремль может расправляться с кем угодно и судебным путем, не обязательно использовать полоний для всех целей", – уточнил Калугин.

Как сообщал OBOZREVATEL, испытания крылатой российской ракеты "Буревестник" закончились неудачей. Военные как минимум пять раз запускали ее и все обернулось провалом.

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