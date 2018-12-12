Путин возложил цветы к памятнику Александра Солженицына потому, что он не разделяет с ним своих взглядов. Просто он не может его игнорировать и хочет использовать так, как это выгодно его нынешней власти.

В нашей истории был целый ряд ситуаций, связанный с именами русских писателей, которые до конца не раскрыты. Например, после войны в Советском Союзе много издавали Генриха Гейне. Европейцы, которые сюда приезжали, были в восторге, что вот в Союзе так замечательно относятся к великому писателю. Гейне читал любой школьник. Но при этом ни разу не писали, что Гейне был евреем. Для всех советских людей это был немецкий писатель, а для немцев - еврейский. Поэтому Запад делал вывод, что в СССР никогда не было гонений евреев, ведь тут Гейне издают.

Второй случай. Во время войны Борис Пастернак был в эвакуации, и советские власти попросили его привезти Уильяма Шекспира. Он еще удивился, как в такое время переводить Шекспира, но власти просили. Он перевел несколько его трагедий и только потом понял, что в Союзе Шекспира издавали для того, чтобы показать англичанам, что в нашей стране всегда ценили английских авторов и классиков. Мол, нам нужна максимальная помощь от Англии, ведь мы даже в военные годы не прекращаем изучать и интересоваться.

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Что касается Александра Солженицына, то его заветы, рекомендации и предложения полностью игнорируются. Какое-то время его работы входили в школьную программу, откуда они теперь исключены. Главной своей заслугой Солженицын считал, что помог своему народу вступить в память. Он писал о том, какой была настоящая история, что реально происходило, в частности в ГУЛАГЕ. Сейчас такого вступления в память у нас нет. Архивы все жестче и круче закрываются, история фальсифицируется.

Еще он исходил из того, что Союз и Россия – это совершенно разные государства, как ФРГ и Третий Рейх. По его формуле, это убийца с убитым. У нас же сегодня по рекомендации Путина принята официальная концепция истории, по которой пишутся учебники, что никакого разрыва в нашей истории не было. То есть важнейший тезис Солженицына властью игнорируется.

Это кстати имеет отношения и к российско-украинским отношениям. Вот в Украине есть такой тезис, что Россия всегда была плохой. Отношения России и Украины всегда были разными – до 1917-го года и после. Это небо и земля. Проблемы и трения были везде, в Австро-Венгрии тоже было не просто. Также было и между нашими странами до 1917-го года. Это потом все изменилось.

Еще одна идея Солженицына – это самоуправление на местах. Кстати то, что сейчас происходит в Украине. В России такого нет. Тут существует жесткая вертикаль власти, а власть на местах просто транслирует сигналы из центра.

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