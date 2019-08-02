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Россия направила на Донбасс новую партию боеприпасов – блогер

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После разведения сил на Станице Луганской, в конце июля Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в которое должно было войти медицинское оборудование.

Но на самом деле вместо медикаментов в "ДНР" прибыла нова партия боеприпасов, написал в блоге на OBOZREVATEL Макс Баринов.

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"Вот такие "медикаменты" отправляет Россия в качестве помощи "ДНР". Это патроны 7.62 ПС – патрон с пулей со стальным сердечником. Маркировка 17 принадлежит "Барнаульскому патронному заводу", который находиться в Алтайском крае Российской Федерации. Год выпуска 1996. Патрон предназначен для поражения живых целей, расположенных открыто или за легкими укрытиями, огневых средств и не бронированной техники", – подчеркнул блогер, подкрепив написанное фотографиями российских боеприпасов.

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" стягивают бронетехнику на передовую, перемещая ее в ночное время. В Минобороны предупредили об опасности.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Война Гуманитарный конвой России
Персона
Макс Баринов
Место
Украина Донецк
Теги
Россия Новости России оружие
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Батонов Иван
Батонов Иван
Лазерные пушки еще. Если на их дуло надевать стеклянные зеленые банки, то лучи получаются зелеными. Только в РФ солят огурцы в таких банках.
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Юг Руси
Юг Руси
Зачем содержать армию, разведку, ментов??? 3 - 4 блохера и фсьо! Макс Баринов, ФашикДонецкий, настоящие разведчики, контрразведчики, Штырлиц, который вагонами отправляет в Россию двухсотых ... )))))))))))))))))))))))))))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ху...ня на постном масле. Такие доказательства легко накрапать не слезая с толчка за 10 мин.
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