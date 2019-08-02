Россия направила на Донбасс новую партию боеприпасов – блогер

После разведения сил на Станице Луганской, в конце июля Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в которое должно было войти медицинское оборудование.

Но на самом деле вместо медикаментов в "ДНР" прибыла нова партия боеприпасов, написал в блоге на OBOZREVATEL Макс Баринов.

"Вот такие "медикаменты" отправляет Россия в качестве помощи "ДНР". Это патроны 7.62 ПС – патрон с пулей со стальным сердечником. Маркировка 17 принадлежит "Барнаульскому патронному заводу", который находиться в Алтайском крае Российской Федерации. Год выпуска 1996. Патрон предназначен для поражения живых целей, расположенных открыто или за легкими укрытиями, огневых средств и не бронированной техники", – подчеркнул блогер, подкрепив написанное фотографиями российских боеприпасов.

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Российские боеприпасы на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" стягивают бронетехнику на передовую, перемещая ее в ночное время. В Минобороны предупредили об опасности.

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