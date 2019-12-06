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6 декабря • обновлено в 10:49
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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы России Все статьи автора

Россия находится в стремительном пике. А в конце взрыв

3.1т

Егор Жуков. 3 года условно. Плюс запрет на интернет.

Гуманизм людоедов.

Любая попытка изменить Россию, стать в ней властью мирным путем, больше не работает. Даже за разговор об этом дают срок. Условный – за слова. Путин окуклился в Кремле, дети его друзей и знакомых заняли все ключевые места в стране и не отдадут их.

Точка невозврата пройдена, но сегодня скажите это сами себе. 2019 год стал переломным: за 20 лет диктатура освоилась, окрепла и привыкла к двух вкусам: денег и человечины.

У суда кричат "Приговор всему поколению". Нет. Приговор всем поколениям. Поколениям тех, кто молчал. Поколениям тем, кто был не в курсе. Кто писал "Товарищ Ста… Пу… произошла ужасная ошибка". Поколениям тех, кто не выходил на площадь. Поколениям тех, кому было все равно.

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Теперь – только пике. Неудержимое, стремительное, со взрывом в конце.

Подстелим туда соломки, чтобы горело ярче.

И, конечно, Егор Жуков не виновен и будет признан невиновным. Возможно, куда раньше, чем ожидали "судьи", администрация президента и все прочие преступники во власти.

Прекращено будет не московское дело. Прекращен будет режим.

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Автор
Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Гудкова
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
А мог бы стать героем российской небесной сотни, правда? Но 3 года условно. Кстати, я как-то пропустил на Обозе историю с обнародованными причинами смертей украинской небесной
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Mega Death
Mega Death
Когда этого хорька вместе с его папкой, оторвали от кормушки, за проституцию и воровство, эти клоуны запели свои песни)) Чтоб остаться в политике надо же что-то петь)))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Mega Death опасается, что и его оторвут от кормушки??
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Че то стремительно пике не очень стремительно. Обещают стремительный крах как года так... с 2007. А я все жду.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Нонаме Нонаме, В одной пивной на дверях уже сто лет висит табличка: "Завтра пиво будет бесплатным". Сто лет работает. России уже 30 лет предсказывают распад уже завтра. Можно ещё 70 лет тем же заниматься.
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