Россия начнет рассыпаться, Путина ждет конец, – Обухов

Закон о новых санкциях США против России может привести к развалу РФ.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Последствия будут катастрофическими. Россия просто начнет рассыпаться", – спрогнозировал он.

"Уйдет Дальний Восток, уйдет северо-запад, уйдет юг, Чечня либо Дагестан. Достаточно какому-то одному региону уйти из России – все, Россия посыплется. Денег не будет посылать какие-то войска. И это конец для Путина", – заявил политик.

По оценкам Обухова, Российскую Федерацию ждет судьба Советского Союза.

"Скорее всего, так же, как Советский Союз, Россия рассыплется к 2025 году. К этому все идет. Это условная дата. Может быть, 2024, может быть, 2025 или 2026 год", – заметил он.

Обухов предположил, что в отличие от президента США Дональда Трампа, избранный президент Джо Байден может проводить более жесткую политику в отношении России и "пойти на Кремль как бульдозер".

Как писал OBOZREVATEL, Конгресс США одобрил новые санкции против России, которые уже назвали "смертельным ударом" по российскому проекту "Северный поток-2". Президент Трамп наложил на него вето. 1 января Сенат принял закон, преодолев вето Трампа.