Россия начала военные учения в Крыму: стянули 20 кораблей

Россия, сразу же после завершения в Черном море украинско-американских учений Sea Breeze 2020, развернула в аннексированном Крыма свои военные учения.

В них РФ задействовала корабли и авиацию противовоздушной обороны Черноморского флота. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота пишут РИА Новости.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к учениям в Крыму РФ привлекла 20 кораблей, среди которых фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".

В рамках программы россияне планируют провести "тренировку по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей".

"Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины", – заявляют в ЧФ.

Помимо этого, к маневрам Россия привлекла самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский Северный флот заявил о том, что будет отслеживать действия кораблей и авиации НАТО во время учений в Атлантическом океане и Норвежском море.