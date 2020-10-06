Россия еще в 1995 году планировала ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах и тогдашний министр обороны Павел Грачов даже говорил об развертывании войск. Но ничего тогда из этого не вышло потому что Армения и Азербайджан отказались. Сейчас та же самая история. Технически ввести туда миротворцев Россия может, если об этом будут просить обе стороны одновременно. Пока такого не просматривается. Нужно ведь согласие не только Армении, но и Азербайджана, так как ввод войск будет через ее территорию по железной дороге.

Баку не соглашается. Но его и тогда не было, в 95-м. Сейчас примерно та же история. Хотя для России это было бы желательно, что утвердило бы ее доминирование в регионе. Но после того, как российские миротворцы отметились в Осетии и Абхазии, в 92-93м году, а потом еще в 2008-м во время войны с Грузией, начав с ней воевать, не думаю, что по этому поводу будет большой энтузиазм.

Вряд ли Россия и Турция (союзник Армении и Азербайджана соответственно. – ред) могут столкнуться на территории Нагорного Карабаха. России там нет, может какие-то отдельные турки есть. Турецкая армия стоит на другой стороне – на бывшей турецкой границе. Напротив, в Армении, – российский контингент. Вот там да, в случае чего, они могут и столкнуться. Но это не Карабах, а турецкая граница, и не восточный, а западно-армянский фронт. Там могут быть столкновения.

Свой контингент Россия в последнее время не укрепляла, больше о Крыме думала. Там и танки довольно старые, и вообще Кремль не совсем к этому готовился. Силы есть, но они на северном Кавказе. В Карабах России добраться будет сложно – нужно или с боями проходить или же по договоренности.

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