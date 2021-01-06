Россия может отдать Украине Донбасс, но не Крым, – Чичваркин

Российский предприниматель, сооснователь и экс-совладельц сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин заявил, что Россия, возможно, отдаст Украине оккупированный Донбасс. В случае, если к власти придет оппозиционер Алексей Навальный.

А вот с Крымом так не будет. Таким мнением россиянин, который сейчас проживает в Лондоне, где имеет винный и ресторанный бизнес, поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень даже может быть (отдаст. – Ред.). Опять-таки, если будет Навальный, я думаю, Донбасс сразу перейдет", – выразил убеждение он.

При этом подчеркнул, что в случае с Крымом не все так просто. Предприниматель считает: если Навальный в Кремле объявит о возвращении Украине полуострова, в России политика "снесут через шесть недель".

"Скажут: "Пришел разбазаривать наши земли, да кто он такой, мы, офицеры"… Возьмут штурмом. Есть глубокое понимание, что Крым – наша земля, хотя в 1855-м так еще не казалось", – отметил Чичваркин.

По его словам, глава РФ Владимир Путин настолько быстро и сильно "завязал узел" вокруг Крыма, что на его развязывание потребуется очень много времени и усилий.

"Узел, который нужно разрубить. Но это будет еще долгий затяжной конфликт или что-то еще с Украиной. Либо полная потеря поддержки населения России. То есть это не решается вот так (в один миг. – Ред.)", – подытожил Чичваркин.

Отметим: ранее Евгений Чичваркин заявлял, что президент РФ Владимир Путин за годы своего правления установил в стране тоталитарный режим. Он назвал главу Кремля одним из чертей, которые захватили его Родину.

Также бизнесмен убежден, что в России есть определенные силы, которые "шантажируют Путина", заставляя продолжать конфликт на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный расследователь проекта Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев предположил, что если бы президентом России вместо Владимира Путина стал оппозиционер Алексей Навальный, он был бы союзником Украины.