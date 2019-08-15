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Россия может отдать Курилы Японии: названо условие

2.2т Читать материал на украинском

Россия согласна отдать Японии два южных Курильских острова при условии, что в Токио признают итоги Второй мировой войны и заключат с Москвой мирный договор.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Соответствующее видео было размещено на YouTube-канале "Территория смыслов" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Глава МИД подчеркнул, что поскольку Россия является юридическим продолжателем Советского Союза, она признает Декларацию 1956 года, согласно которой страна готова передать два острова только после заключения мирного договора.

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Лавров назвал условие передачи Курил Японии

Лавров назвал условие передачи Курил Японии

"Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая", – сказал он.

Отметим, согласно Декларации 1956 года, Москва согласилась после заключения мира передать острова Хабомаи и Шикотан. Мирный договор не подписывается уже 70 лет. При этом, в Японии заявили, что дадут на это согласие только после передачи всех четырех островов, Россия же настаивает на распространении на них своего суверенитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали из-за "присвоения" Японией части Курильских островов, которые на сайте Олимпийских игр 2020 года отмечены как японская территория.

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Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Все 4 острова Курильской гряды являются Японией! Россия этот Окупант! Смерть росийским выплядкам окупантам!
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Чан Джеки
Чан Джеки
но а крым по мнению осло.бов кремля тоды чей.и у нас с вами договоров мирных подписано хватить на всю оставшуюся.
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Motr Den
Motr Den
Если ускоглазым мало земли, вон за венгрией и польшей пусть в очередь становятся.
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